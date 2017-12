Taxichauffeurs voeren actie in Dokkum

Een grote groep taxichauffeurs in Noardeast-Fryslân heeft zorgen over hun werk volgend jaar. Ze werken nu nog voor Waaksma. Maar nu Drentse taxibedrijven de aanbesteding voor het taxivervoer in de regio hebben gewonnen, moeten de chauffeurs met ingang van 8 januari komend jaar overgaan naar die werkgevers. Voor twaalf chauffeurs betekent het dat zij niet langer in de eigen regio werken, maar eerst naar Emmen moeten rijden. Die kilometers worden niet vergoed. Dat komt volgens Minke Jansma van de vakbond FNV hard aan bij de chauffeurs.

De vakbond wil dat de werkgever met de chauffeurs om de tafel gaat zitten, om tot een oplossing te komen. De chauffeurs vieren vrijdagmiddag actie bij de opening van de nieuwe verkeerscentra in Dokkum.