VIDEO: Straffe saken, over de bouwers van de Blokhuispoort

De Blokhuispoort, het kloppende hart van de culturele hoofdstad Leeuwarden, wordt ingrijpend verbouwd. Er liggen veel verhalen achter de dikke muren van de voormalige gevangenis. Bijvoorbeeld over de ontsnapping van Aage M., de bankrover met zijn 'thermische lans'.

Filmmakers Wilfried Bijma en Ismaël Lotz gaan op zoek naar die verhalen van vroeger en nu. In 2018 maken ze vier documentaires voor Fryslân DOK over het roemrijke verleden en het bruisende heden van de Blokhuispoort. Bij Finster op Fryslân is nu een vierdelig voorproefje te zien van deze serie 'Straffe Saken'. Dit is deel 2, waarin de bouwers van Bouwgroep Dijkstra Draisma aan het werk zijn en ook met de mooiste verhalen komen.