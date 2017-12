Twee ton provinciegeld voor kunstacademie in Leeuwarden

Kunstacademie Friesland krijgt 200.000 euro van de provincie Fryslân. De kunstacademie in Leeuwarden speelt in op de behoefte van mensen die zich verder willen ontwikkelen in de beeldende kunsten. Tot nu toe kwamen de inkomsten alleen maar uit lesgeld, maar nu is er dus een mooi geldbedrag vanuit de provincie bij gekomen.

Volgens voorzitter Froukje Hernamdt van het stichtingsbestuur is het logisch dat er geld naar Kunstacademie Friesland gaat, omdat er binnen het onderwijs altijd subsidies nodig zijn. Bovendien liep de kunstacademie volgens Hernamdt tegen grenzen aan. ''Wij gaan het geld gebruiken voor ICT en marketing, en mogelijk wordt er een zakelijk leider aangesteld.''

Kunstacademie Friesland is een particulier initiatief en er werken ongeveer 35 docenten. Zij bieden cursussen, workshops en kunstzinnige vakanties aan.