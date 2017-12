Schaatser Bart de Vries uit Heerenveen heeft zijn sleutelbeen gebroken. De Vries won afgelopen zondag nog de marathon in Den Haag. Woensdag brak hij zijn sleutelbeen, en donderdag is hij geopereerd in ziekenhuis de Tjongerskâns in Heerenveen. De Vries meldt dit op zijn Facebookpagina. Het is nog de vraag of hij dit jaar weer kan meedoen aan de competitie.