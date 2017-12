Militair uit St.-Annaparochie krijgt postuum oorlogskruis

IJede van der Kooi uit St.-Annaparochie heeft vrijdagmorgen postuum het Mobilisatie-Oorlogskruis uitgereikt gekregen. Burgemeester Gerrit Krol overhandigde de onderscheiding aan de drie kinderen van Van der Kooi. Hij diende in de oorlog aan het front bij de Grebbeberg. In 1939 werd hij opgeroepen en diende hij als chauffeur en hospik. Van der Kooi overleed in 1949.

Zijn drie kinderen hebben hem niet gekend, en hebben daarom geen herinneringen aan hem. Dat was de reden dat zoon Klaas van der Kooi de onderscheiding aanvroeg. Hij wilde weten wat zijn vader allemaal had gedaan, om zo een beter beeld van hem te krijgen.