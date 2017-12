De politie heeft donderdagnacht een 21-jarige Leeuwarder aangehouden, nadat hij een portier een klap had gegeven. De portier had in de Oude Doelesteeg twee groepen, die ruzie met elkaar maakten, uit elkaar gehaald. De Leeuwarder was het hier niet mee eens en sloeg de portier op zijn veiligheidsvest. Hij is daarna door politiemensen meegenomen naar het bureau.