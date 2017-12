SC Heerenveen speelt zaterdag de laatste competitiewedstrijd van de eerste seizoenshelft in Alkmaar tegen AZ. Afgelopen week hebben de Feansters met 1-0 van NAC Breda gewonnen, en dat geeft het nodige zelfvertrouwen, al was het getoonde spel niet sterk. De laatste weken kiest trainer Jurgen Streppel voor een meer verdedigende spelwijze, want het resultaat is heilig. Streppel: ''We moeten eerst vertrouwen krijgen en minder weggeven. Het voetbal moet beter, dat weten we als geen ander. Maar we hebben gewonnen van NAC en dat geeft vertrouwen.''

AZ

AZ, heeft zich deze week geplaatst voor de zevende keer op een rij voor de kwartfinale van het landelijke bekertoernooi. Daarin nemen de Alkmaarders het op tegen PEC Zwolle. AZ staat op dit moment op de derde plaats in de Eredivisie. SC Heerenveen staat achtste. ''AZ speelt hetzelfde zoals wij dat willen. Daarin zijn ze wat volwassener. Maar als wij goed aan de bal zijn, kunnen we het AZ heel moeilijk maken'', zegt Streppel.