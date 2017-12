PVV doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen Achtkarspelen

De PVV doet in Achtkarspelen definitief mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Dit is de enige gemeente in Fryslân waarin de partij van Geert Wilders aan de verkiezingen meedoet. De partij scoorde bij de laatste Provinciale Staten- en Tweede Kamerverkiezingen goed in deze gemeente. Van de kiezers stemde meer dan 15 procent op de PVV.

De kandidatenlijst is volgens provinciaal fractievoorzitter Max Aardema bekend, maar deze wordt pas later naar buiten gebracht. ''Wij houden onze mensen nog eventjes uit de wind, gezien wat er is gebeurd bij Cees Riezebos.'' Aardema doelt hiermee op de bekladding van de horecazaak van het Hindelooper Statenlid Riezebos eind november. Er werden toen anti-PVV leuzen aangetroffen.

Volgens Aardema zorgen dit soort acties ervoor dat mensen soms afhoudend zijn om zich kandidaat te stellen. ''Aan de andere kant zijn er ook mensen die schande spreken van de acties. Zij stellen zich juist beschikbaar als kandidaat.''