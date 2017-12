Minste aantal woninginbraken in Fryslân en Zeeland

In Fryslân en Zeeland zijn het minste aantal woninginbraken van Nederland geregistreerd. Volgens de risicomonitor woninginbraken van het Verbond van Verzekeraars worden in beide provincies 5,1 schadeclaims op de 1.000 huishoudens ingediend. In Limburg werden, met 11 claims op de 1.000 huishoudens, de meeste inbraken geregistreerd.

Voor het eerst in jaren is er een stijging in het aantal woninginbraken. Verzekeraars kregen afgelopen jaar bijna 64.000 claims binnen, 3.000 meer dan het jaar daarvoor.