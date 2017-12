SC Cambuur treft FC Twente in kwartfinale KNVB-beker

SC Cambuur treft FC Twente uit in de kwartfinales van de KNVB-beker. Dat heeft de loting donderdagavond uitgewezen. Cambuur en Twente troffen elkaar een keer eerder in het bekertoernooi, en toen won Twente met 3-1. Cambuur is in de kwartfinale de enige overgebleven club die afkomstig is uit de Jupiler League.

Algemeen directeur Ard de Graaf van Cambuur is tevreden met de loting. "FC Twente is een schitterende club met een prachtige historie. Ze hebben een schitterend stadion met sfeer, waar je graag wilt spelen als voetballer. Daar is niks mis mee."

De wedstrijden in de kwartfinale van de KNVB-beker worden dinsdag 30 januari, woensdag 31 januari en donderdag 1 februari gespeeld. De KNVB denkt vrijdag het programma bekend te kunnen maken.