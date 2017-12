Twijfel over onderzoekers mestsilodrama Makkinga

Het team van deskundigen dat het dodelijk ongeluk in een mestsilo in Makkinga heeft onderzocht, wordt opnieuw gehoord. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald. De onafhankelijkheid van de onderzoekers uit Wageningen wordt in twijfel getrokken. De deskundigen zouden banden hebben met het bedrijf, waar de eigenaar van de silo voor werkte. Het is nog niet bekend wanneer de onderzoekers opnieuw worden ondervraagd.

Bij het mestsilodrama in Makkinga kwamen op 19 juni 2013 drie mannen om het leven en raakt één zwaargewond. Dat kwam door giftige gassen, die vrijkwamen bij het schoonmaken van de silo. De eigenaar van het schoonmaakbedrijf werd veroordeeld voor het dodelijk ongeluk, maar tekende hoger beroep aan.