UPDATE: Man (61) vermist, lopend ziekenhuis verlaten

De politie in Drachten zoekt sinds donderdag naar de vermiste 61-jarige Sake Bosch. De man is 's ochtends om zeven uur lopend vertrokken uit ziekenhuis Nij Smellinghe. Bosch is 1,70 meter lang en heeft een slank postuur. Verder draagt hij een spijkerbroek en een trui , en heeft hij een bril op. Opvallend is dat hij geen jas aanheeft. Bosch kan verward overkomen. Wie hem ziet, wordt gevraagd 112 te bellen.

Er is een persoon, die voldoet aan de kenmerken, gezien in de omgeving van winkelcentrum De Greiden aan de Jister in Heerenveen. Dit is mogelijk de persoon die vermist wordt.