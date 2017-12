Bouw gemaal Vijfhuizen schiet aardig op

De bouw van het nieuwe gemaal tussen Marrum en Hallum loopt op schema. Er is een betonnen bak van ongeveer 8 meter hoog in de weg geplaatst. Deze bak krijgt dezelfde hoogte en veiligheid als de zeedijk. Een betonnen damwand maakt een scheiding tussen de boezem en de polder. Het gemaal zal later voor zowel de boezem als de polder worden gebruikt.

Het gemaal is een plus voor de natuur, zegt Jelle Jongsma van it Fryske Gea. "Voor veel vissen, zoals de paling en de stekelbaars, zal het door het gemaal mogelijk worden om via de Waddenzee het binnenland in te zwemmen en later terug te gaan." It Fryske Gea verwacht dat het gemaal een toeristische trekker zal worden. "De mooie groene zeedijk, een parel van een gemaal met daarachter een kweldergebied, dat is samen hartstikke mooi".

Eind volgend jaar rond de herfst zal het gemaal klaar zijn.