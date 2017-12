“Heeg mag niet rommeliger worden”

Het dorp Heeg moet worden opgeknapt. Verschillende delen van het dorp worden op dit moment rommeliger. En dat moet veranderen, vindt de werkgroep Mooi Heech. Donderdagavond presenteerde deze groep, die bestaat uit inwoners van het gebied, plannen om het dorp mooier, aantrekkelijker en beter toegankelijk te maken. "Als we niet oppassen laten de toeristen Heeg straks links liggen", zegt werkgroeplid Kees van Eck.

Speerpunten in de plannen zijn nieuwe bestrating, meer groen, bankjes en een betere toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Een begroting voor de plannen is er nog niet. Die wordt de komende tijd opgesteld. De groep heeft wel haast. Van Eck hoopt dat het eerste deel van de opknapbeurt komend voorjaar plaats kan vinden. Wethouder Mirjam Bakker van Súdwest-Fryslân, die bij de presentatie aanwezig was, is enthousiast over de plannen. Maar ze moeten nog wel verder worden uitgewerkt, en er moet een goede begroting komen. Anders kan de gemeente er niet mee aan de slag, zegt de wethouder.