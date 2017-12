Bezoekersrecord voor Kazemattenmuseum Kornwerderzand

Het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand sluit het jaar 2017 af met een recordaantal bezoekers. Het museum kreeg dit jaar 14.050 mensen over de vloer. Het museum denkt dat dit vooral komt door de ruimere openingstijden in de zomermaanden. In de vakantieperiode is het museum zes dagen per week open, van dinsdag tot en met zondag. De drukste maand was augustus met 3970 bezoekers.

In het voorjaar, en vooral in de maanden april en mei, krijgt het museum veel schoolkinderen over de vloer, vaak in groepsverband. Het Kazemattenmuseum houdt de komende tijd rekening met een verdere groei van bezoekersaantallen. Door de opening van het Afsluitdijk Wadden Center, ook in Kornwerderzand, en de aanleg van de vismigratierivier, rekent het museum op nog meer mensen. Het museum wil de bezoekersaantallen verder verhogen door vaker open te zijn, en ook het aantal vrijwilligers uit te breiden.