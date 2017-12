Kwaliteit Fries buitenwater verbetert niet meer

Onderzoeksinstituut NMI uit Wageningen moet uitzoeken waarom het water in Fryslân de laatste jaren niet schoner wordt. Uit onderzoek van onder andere Wetterskip Fryslân blijkt dat het in landelijke gebieden minder goed gaat met de waterkwaliteit dan vaak wordt gedacht. Na een periode van structurele verbetering, is het aandeel stikstof en fosfaat in het water de laatste tien jaar nauwelijks meer gedaald. En dat terwijl boeren en het Wetterskip er van alles aan doen om het water schoner te maken.

Het waterschap wil nu, in samenwerking met Stichting Mesdag Zuivelfonds, dat zich inzet voor het verbeteren van de kwaliteit van de melk, uitzoeken hoe het komt dat het water niet schoner wordt. Beide partijen denken dat er komend voorjaar al resultaten bekend zijn. Dat zegt Jan van Weperen, bestuurslid van Wetterskip Fryslân. Hij hoopt dat de resultaten voor handvatten zorgen, waarmee de problemen kunnen worden aangepakt. Ook kunnen ze worden gebruikt als basis voor verder onderzoek.