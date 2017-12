Rechtbank: anti-politie tatoeage is geen belediging

Een Leeuwarder (40) met tatoeages in de nek van het politielogo met daaronder het woord 'corrupt' heeft zich volgens politierechter Bauke Jansen niet schuldig gemaakt aan het beledigen van de politie. De man werd op 12 juli door de politie uit huis gehaald, omdat hij bij zijn ex-partner een ruit heeft vernield. De tatoeage viel de politie toen meteen al op. Een van de agenten maakte toen een proces-verbaal op vanwege opzettelijke belediging. De officier van justitie ging in die redenatie mee. Volgens hem had de Leeuwarder moeten weten dat zo'n tatoeage beledigend is voor de politie.

De politierechter nam een ander besluit. Omdat de man van huis werd gehaald, kon hij niet weten dat de politie zou komen. De man had zodoende niet de kans gehad om de tatoeages te bedekken met kleding. Er is daarom geen sprake geweest van opzettelijke belediging en daarom werd de Leeuwarder van deze verdenking vrijgesproken. Voor het vernielen van de ruit kreeg de Leeuwarder een voorwaardelijke celstraf van een week. De Leeuwarder heeft de voor de politie beledigende tatoeage ondertussen laten bedekken met een andere tatoeage.