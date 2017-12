Mensen met uitkering aan het werk bij Kijlstra

Mensen met een uitkering krijgen de kans om bij Kijlstra Personenvervoer aan de slag te gaan. De kosten voor de opleiding worden door Kijlstra betaald. Op deze manier wil het personenvervoersbedrijf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen. Het bedrijf doet dit in samenwerking met Fryslân Werkt!. In dit regionale werkbedrijf hebben de Friese gemeenten, het UWV en de sociale werkplaatsen de krachten gebundeld.

Wethouder Roel Haverkort van Smallingerland en directeur Rudy Verwoert van Kijlstra hebben donderdag de overeenkomst getekend voor de samenwerking tussen Kijlstra en Fryslân Werkt!. Verwoert is er blij mee: "Op deze manier kunnen wij als maatschappelijk betrokken bedrijf écht iets doen voor mensen in een uitkeringssituatie." De overeenkomst tussen Kijlstra Personenvervoer en Fryslân Werkt! zal vooral kansen bieden aan mensen met een lagere opleiding. In Fryslân hadden in oktober 13.873 mensen een WW-uitkering. Dertig procent daarvan is laagopgeleid. Voor hen is het niet altijd makkelijk om werk te vinden.