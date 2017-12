Brandweer waarschuwt voor risico van koolmonoxide

De Friese brandweer waarschuwt voor de gevaren van koolmonoxide. Dat is een gas dat in hoge concentraties dodelijk kan zijn. Het komt vrij als er iets fout gaat bij bijvoorbeeld een houtkachel of een cv-installatie. De meeste mensen hebben geen apparaat in huis dat alarm slaat bij gevaarlijke koolmonoxide-concentraties. Dat blijkt uit onderzoek van GGD-Fryslân.

De GGD heeft 800 Friezen gevraagd of ze een koolmonoxidemelder hebben. Een meerderheid van de respondenten heeft geen melder. De brandweer adviseert om in ieder geval één melder te installeren.