Werkzaamheden aan viaduct Joure vertraagd door natte weer

Bij het knooppunt van Joure wordt nog steeds hard gewerkt aan een nieuw viaduct. Dat viaduct komt op de plek waar eerst de rotonde stond. Het gaat om de nieuwe toegangsweg naar Joure vanaf de snelweg. Dat er nu nog werkzaamheden zijn, was niet de bedoeling, want het project moest al klaar zijn. Volgens omgevingsmanager Dirk-Jan Lepstra, is er door het weer de laatste tijd veel vertraging in het spel. Daardoor kon niet al het werk plaatsvinden, zoals het lassen van de folie onder het nieuwe viaduct. Dat lassen kan alleen bij droog weer en met niet teveel wind. Bovendien moet de temperatuur bij dat werk boven de vijf graden zijn.

Het nieuwe viaduct moet af zijn, voordat het project verder kan met de vervanging van het Haskerfjildweiviaduct. Die wordt nu tijdelijk gebruikt als toegangsweg naar Joure. Voordat daarmee begonnen kan worden, moet het nieuwe viaduct dus klaar zijn. Volgens de oorspronkelijke planning zou het volledige project in maart 2018 klaar moeten zijn. Die planning wordt waarschijnlijk niet gehaald.