Jaarplank Eise Eisinga na kwarteeuw weer beschilderd

Na 23 jaar is donderdag de jaarplank van het Eise Eisinga Planetarium opnieuw beschilderd. De jaarplank is een van de meest creatieve stukjes van het raderwerk. De plank heeft 23 jaartallen en wordt daarom een keer in de 23 jaar voorzien van een nieuwe rij getallen. De plank is hiervoor opnieuw beschilderd door restaurateur en decoratieschilder Klaes Posthuma uit Harlingen. Hij heeft de plank 23 jaar geleden ook beschilderd.

Ieder jaar, op 31 december om 16.00 uur wordt deze plank automatisch in beweging gebracht door een speciale spijker op het datumrad. In acht uren schuift de plank een positie op, zodat om middennacht weer het goede jaartal is te zien. In een instructieboekje uit 1784 heeft Eise Eisinga heel precies beschreven hoe dit gedaan moet worden.

Het Eise Eisinga Planetarium is het oudste nog werkende planetarium van de wereld. Dit precies bewegende schaalmodel van het zonnestelsel werd gemaakt door wolkammer Eise Eisinga in zijn woonkamer tussen 1774 en 1781. Alle planeten, de zon, de maan en sterren bewegen op basis van de werkelijke stand van het zonnestelsel. Ook is iedere dag het juiste tijdstip van de zonsopkomst en -ondergang te zien.