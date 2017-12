Omrop zoekt naar Friezen met verlangen naar thuis

Wanneer verlangt u het meest naar thuis? Die vraag stelt programmamaker Miranda Werkman aan Friezen overal op de wereld voor het project Friezen om utens. Het project is onderdeel van Lân fan taal/LF2018. Het project gaat in februari in première. Miranda wil nu graag ook van Friezen hier weten wanneer ze het meest naar thuis verlangen. Onderaan dit artikel vindt u meer informatie over hoe u kan bijdragen aan het project.

Kun je kort vertellen wat voor project dit precies is?

Jazeker. Ik interview via Skype of Facetime Friezen over de hele wereld. Het gaat om het moment dat ze het meest naar thuis verlangen. Maar het draait tegelijk ook om wat ze daar nu doen, hoe ze hun dromen proberen waar te maken. Hoe het contact met het heitelân verandert.

Via Facetime of Skype? Je gaat er dus niet naartoe?

Nee, helaas vlieg ik niet overal naartoe. Haha. Dan zou het ook wel heel duur worden. Via Facetime en Skype kan ik ook overal contact leggen. Al is een goede internetverbinding wel belangrijk. Mensen filmen ook zelf. Met de mobiel leggen ze vast hoe ze wonen, waar ze graag komen en krijgen wij hier een beeld van hoe ze daar wonen. Ik film ook met de mobiel en dat samen worden filmpjes, met soms een wat poëtisch karakter. Tenminste, dat is mijn bedoeling.

Wat zijn de verhalen tot nu toe?

Het zijn allemaal persoonlijke verhalen. De een begint een camping waar hij zijn hele leven al over gedroomd had. De ander worstelt met het feit dat de kinderen niet willen dat hun moeder Fries praat. Weer een ander vraagt zich af of ze nu haar opleiding vergooit door heel wat anders in het buitenland te doen.

Wat is de overeenkomst tussen al deze mensen dan?

De vraag; wanneer verlang je het meest naar thuis? Het antwoord is toch vaak: 'op de lastige momenten'. Als er iemand overlijdt. Als het even tegenzit. Maar ook bij het vieren van je verjaardag. Nu ik er zo over nadenk; het gaat dus altijd over contact met de mensen die 'achterblijven'.

Wat wil je nu weten van de Friezen in Fryslân?

Wanneer zij verlangen naar thuis. Ik wil komend jaar die vraag ook stellen aan bezoekers van LF2018. Ik heb bezoekers op de Uitmarkt in september dit jaar daar ook naar gevraagd. Ik krijg erg mooie antwoorden: "als ik bij mijn zoon ben geweest die het moeilijk heeft, moet ik weer even naar mijn eigen huis". Of als je iets ingewikkelds moet doen voor het werk.

Ok, dan ligt de laatste vraag voor de hand

Wanneer ik het meest naar thuis verlang zeker? Haha. Nou, ik weet nog heel goed die keer dat ik als begeleider mee was op kinderkamp en allemaal kinderen ontmoette die het, laten we zeggen, thuis heel moeilijk hadden. Verwaarlozing, misbruik, geweld. Toen wou ik heel graag naar mijn ouderlijk huis, die nestwarmte voelen. Dat is het mooie van dit project. Het gaat over waar je vandaan komt, wat je hebt meegekregen en wat je daarmee doet.

Voor meer informatie over het project kunt u terecht op een speciale website.