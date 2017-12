Afsluitdijk Wadden Center is opgeleverd

Het gebouw Afsluitdijk Wadden Center is klaar. Bouwgroep Dijkstra Draisma heeft het gebouw woensdag volgens planning opgeleverd aan de provincie Fryslân. De komende tijd wordt nog verder gewerkt aan de inrichting. Gedeputeerde Klaas Kielstra is tevreden: "Er moet nog veel worden gedaan voordat wij klaar zijn om het publiek te ontvangen, maar in maart staat hier een prachtig centrum waar bezoekers uit binnen- en buitenland de verhalen over de Afsluitdijk en het Wad kunnen beleven", zegt Kielstra. De geschiedenis en de toekomst van de dijk, de vismigratierivier, de Waddenzee en het IJsselmeer worden in het centrum verteld. Het doel van het project is het versterken van de toeristisch-economische structuur door ontwikkeling van de Afsluitdijk als belangrijke toeristische toegangspoort voor Fryslân en Noord-Holland.

De officiële opening van het Afsluitdijk Wadden Center is op donderdag 22 maart. Twee dagen later gaat het centrum open voor publiek. Er wordt verwacht dat het Afsluitdijk Wadden Center ongeveer 60.000 tot 100.000 bezoekers per jaar zal trekken.