Kramer heeft wel oren naar een massastart met Verweij

Sven Kramer ziet het wel zitten om samen met Koen Verweij mee te doen aan de Olympische massastart in Pyeongchang in Zuid-Korea. "Maar er is een probleem. Ik ben op dit onderdeel nog niet aangewezen, hij wel", zo zegt Kramer in Wolvega. "Als de keurmeesters denken dat ik een bijdrage kan leveren aan Olympisch goud voor Nederland, dan zal ik daar natuurlijk alles voor doen."

Kramer zegt daarbij dat goud op de 5 en 10 kilometer voor hem het belangrijkste doel is in Zuid-Korea. "Pas daarna, in de tweede week, komt de ploegenachtervolging. De massastart staat pas de laatste zaterdag op het programma. Het bijt elkaar daardoor niet. Het programma is goed te doen", zo meent Kramer. Op de Olympische ijsbaan van Gangneung komt Kramer mogelijk ook nog uit op de 1500 meter.