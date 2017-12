Grote veldslag te zien in eerste trailer Redbad

De eerste teaser trailer van de historische epos Redbad is donderdag online gekomen. De film van regisseur Roel Reiné vertelt het verhaal van de Friese koning Redbad. In de vroege middeleeuwen streed hij met hulp van de Vikingen tegen de christenen die hun geloof aan de lage landen wilden opleggen. De cast en crew van de film over de Friese koning was eerder dit jaar in natuurgebied de Alde Feanen. Daar werden onder andere spectaculaire opnames gemaakt van vechtscènes. En ook op Ameland en bij Bakkeveen waren tientallen Friese figuranten actief om als middeleeuwse strijder te vechten voor hun koning. In de nieuwe trailer kunnen deze figuranten voor het eerst goed zien wat hun werk heeft opgeleverd.

In totaal moest de cast en crew van de film 45 dagen filmen om alles op te nemen. De film komt volgend voorjaar in de bioscopen. De film wordt geproduceerd door Klaas de Jong, die onder andere ook Michiel de Ruyter en de Kameleon op zijn naam heeft.