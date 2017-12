Friese politie neemt in 2017 210 rijbewijzen in beslag

De Friese politie heeft het afgelopen jaar al 210 rijbewijzen in beslag genomen. Dat is bijna iedere dag een. Het gaat om mensen die meer dan 50 kilometer te hard gereden. Zo werd afgelopen maandag nog een Harlinger aangehouden die met 218 kilometer per uur over de Afsluitdijk reed. Hans Zwart van het verkeer van de politie Noord-Nederland noemt de cijfers schokkend. Volgens hem hebben de mensen maar amper door hoe gevaarlijk autorijden met hoge snelheid eigenlijk is.

Ook zijn dit jaar weer veel boetes uitgeschreven voor het gebruiken van een telefoon achter het stuur. Bij een controle afgelopen week werden alleen al 56 mensen betrapt. De boete voor het in de hand houden van een telefoon is 230 euro.