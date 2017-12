Antea Group werkt aan problematische Chileense brug

Het bedrijf Antea Group uit Heerenveen mag in Chili meewerken aan de bouw van de dubbele basculebrug over de rivier Cau Cau in Valdivia. Het bedrijf heeft de opdracht gekregen van het Chileense ministerie. De brug had eigenlijk al in 2014 klaar moeten zijn, maar vlak voor de oplevering werd duidelijk dat er technische problemen waren. De brug wordt nu opnieuw ontworpen en berekend. Antea Group gaat in dit project samenwerken met het Chileense ingenieursbedrijf LEN Y Asociados. Volgens Antea Group is het project een kans voor het bedrijf om buiten Nederland te laten zien dat ze goed werk kunnen leveren wat bruggenbouwen betreft.