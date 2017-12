Hayo Apotheker waarnemend burgemeester Waadhoeke

De nieuwe gemeente Waadhoeke begint op 1 januari met Hayo Apotheker (67) als waarnemend burgemeester. Commissaris van de Koning Arno Brok heeft hem donderdag in die functie benoemd. Dat is gebeurd na overleg met de beoogde fractievoorzitters van de nieuwe gemeenteraad. Tot 1 januari is Apotheker nog burgemeester van Súdwest-Fryslân. Daar heeft hij net afscheid genomen. Súdwest-Fryslân krijgt er in het nieuwe jaar vijftien dorpen uit de gemeente Littenseradiel bij en, maakt dan een nieuwe start met een nieuwe raad en een nieuw college. Apotheker vond dat een goed moment om ruimte te maken voor een opvolger.



In Waadhoeke is volgens commissaris Brok vooral behoefte aan een burgemeester met ervaring op het gebied van herindelingen. Hayo Apotheker past volledig in dat profiel. Met 36 dienstjaren is de D66'er de langstzittende burgemeester van Nederland. Hij maakte eerder herindelingen mee in Muntendam/Menterwolde in Groningen, in Steenwijkerland in Overijssel en als laatste in Súdwest-Fryslân.



De gemeentes Het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en een deel van Littenseradiel fuseren op 1 januari tot de gemeente Waadhoeke. Commissaris Brok gaat in 2018 in samenwerking met de nieuwe gemeenteraad op zoek naar een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester. Apotheker blijft in functie tot de nieuwe Kroonbenoemde burgemeester kan beginnen.