Kameleonboot van Kameleondorp is gestolen

De Kameleonboot van het Kameleondorp in Terherne is woensdag weggenomen. De boot lag niet in Terherne, maar in een loods in Hartwert, omdat hij wordt gebruikt voor de nieuwe Kameleonserie van Steven de Jong. De mensen van het Kameleondorp gaan er vanuit dat het om een oudejaarsstunt gaat, maar ze zijn er niet blij mee. Het schopt evenementen die het Kameleondorp had gepland in de war.



De daders krijgen tot zaterdagmiddag twaalf uur de tijd om de boot weer terug te brengen. Als dat niet gebeurt, doet het Kameleondorp aangifte van diefstal bij de politie.