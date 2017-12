Bestelbus in brand op A31, weg een tijdje afgesloten

De snelweg van Harlingen naar Leeuwarden is woensdagavond net voorbij Dronrijp een tijdje helemaal afgesloten geweest vanwege een autobrand. Daar vloog een bestelbus in brand. Hoe dat kon gebeuren, is nog onduidelijk. De brandweer had het vuur na een halfuur geblust, maar kon de weg toen nog niet vrijgeven. Op dit moment is er één rijstrook vrij voor verkeer, zodat het verkeer van Harlingen naar Leeuwarden er langzaam langs kan.

De bestuurder van de bus zat met zijn hond in de wagen. Bij de brand is deze Mechelse herder ontsnapt. De politie en de brandweer is met de eigenaar op zoek naar de hond. De bestuurder is niet gewond geraakt.