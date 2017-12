Korfballers Akkrum moeten zich omkleden in partytent

Kaatsvereniging Ús Keatsen en korfbalvereniging Mid-Fryslân in Akkrum willen een nieuwe eigen accommodatie. De twee sportverenigingen worden op dit moment ondergebracht aan de achterkant van de Brede Skoalle in het dorp. Dit is in eigen ogen niet geschikt als sportaccommodatie.

Partytent als kleedkamer

De kantine is eigenlijk een kinderopvang en er zijn maar twee kleedkamers. Volgens Trea van der Kooi van de korfbalvereniging is dat veel te weinig. "Op een zaterdag lopen hier 120 kinderen op het sportveld en die passen niet allemaal in twee kleedkamers. De korfballers van de thuisploeg moeten daarom omkleden in een partytent."

Sportvelden met agrarische bestemming

De sportverenigingen zijn al jaren bezig om een nieuwe accommodatie bij de sportvelden te krijgen. Dat dit nog niet gelukt is, komt voor een belangrijk deel omdat de sportvelden op grond staan met een agrarische bestemming. Volgens Bart Dikkerboom van de kaatsvereniging is dat een fout van de eerdere gemeente Boarnsterhim.

Er zijn ondertussen raadsvragen gesteld over de situatie in Akkrum. In januari zal het college van b. en w. van de gemeente Heerenveen met antwoorden komen.