De politie heeft woensdagavond rond zes uur een hennepkwekerij in Leeuwarden opgerold. In een loods aan de Einsteinweg zijn ruim 800 planten gevonden. De planten en het kweekapparatuur is vernietigd. Er zijn nog geen aanhoudingen gedaan.

