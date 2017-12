Aris wint van BV Groningen en gaat door naar kwartfinale

De basketballers van Aris hebben woensdagavond hun uitwedstrijd tegen BV Groningen gewonnen met 86-57 en gaan door naar de kwartfinale om de beker. Al na 7 minuten stond Aris op een 26-15 voorsprong. Het eerste kwart in 31-19 met Lietmeijer als grote puntenmaker. Kratch nam later in de wedstrijd deze rol van hem over. De wedstrijd verloopt in hoog tempo en na het tweede kwart stond het 52-30 voor de Leeuwarders. Die toon wordt doorgezet na rust en via een stand van 67-43 na het derde kwart weet Aris uiteindelijk de winst te pakken en een plaats in de kwartfinale te bemachtigen.

Enige minpuntje was dat vlak voor het einde van de wedstrijd Lietmeijer met een enkelblessure naar de kant moest. Het is niet bekend of hij mee kan spelen in de kwartfinale.