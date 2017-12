Verhogen waterpeil in veengebied kan testfase in

Het project 'Valuta voor Veen' van de Friese Milieu Federatie zal in de praktijk worden getest. De Provincie Fryslân steunt dit initiatief met bijna 150.000 euro. Het project moet voor minder broeikasgassen en meer natuur zorgen door het verhogen van het waterpeil in veengebieden. Boeren die eraan meedoen, krijgen de kosten vergoed.

De Friese Milieu Federatie zal 'Valuta voor Veen' verder uitwerken en in de praktijk testen, in samenwerking met de Noardlike Fryske Wâlden, It Lege Midden en LTO Noord.