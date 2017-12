Poiesz Supermarkten is de beste supermarkt van Nederland. Uit onderzoek van het instituut GfK blijkt dat klanten de Poiesz het meest waarderen. De supermarkt scoort het hoogst op het gebied van medewerkers, winkelgemak en de beste aanbiedingen. Het GfK Supermarkt Rapport verschijnt eens per jaar.

Poiesz is een Fries familiebedrijf met verscheidene supermarkten in het noordoosten van Nederland. Het hoofdkantoor en distributiecentrum zitten in Sneek.