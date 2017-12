Expositie over Abe Bonnema bovenin Achmeatoren

Op de bovenste etage van de Achmeatoren in Leeuwaren komt een speciale tentoonstelling over architect Abe Bonnema. De tentoonstelling wordt georganiseerd in het kader van Culturele Hoofdstad. In de 'Abe Bonnema Experience 2018 - Legacy of an architect' komt een uitstalling van het werk van Bonnema, die veel heeft betekent voor het aanzicht van Leeuwarden.

De tentoonstelling is elke zaterdag in de Panoramazaal te zien. Die is dan vier uren geopend voor het publiek. Met behulp van grote touchscreens kunnen belangstellenden de werken van Bonnema bekijken, waarbij dan ook extra informatie gegeven wordt. Ook komen er kamerbrede loftfoto's van Leeuwarden en Fryslân op de vloer, die de ruimtelijke beleving moeten vergroten. Er kunnen elke zaterdag maximaal driehonderd bezoekers op de Bonnema Experience aanwezig zijn. Kaartjes kosten drie euro per stuk.

Abe Bonnema (1926-2001) is de meest bekende architect van Fryslân van de twintigste eeuw. Hij werd met name bekend als ontwerper van het kantoor van Nationale Nederlanden in Rotterdam.