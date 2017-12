De A6 van Heerenveen naar Lemmer en Sneek is woensdagnacht van 22.00 tot 06.00 uur afgesloten tussen de af- en oprit Joure vanwege werkzaamheden. Het verkeer vanuit Heerenveen wordt omgeleid via Joure en Haskerhorne en via de ovatonde en de oprit Joure weer richting Lemmer en Sneek.

De ovatonde bij Joure is woensdagmiddag deels geopend. Het verkeer moet nu een nieuwe route volgen.