Advocaat Van der Goot oneens met voortbestaan levenslang

Advocaat Tjalling van der Goot denkt erover om bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bezwaar aan te tekenen tegen een uitspraak van de Hoge Raad. Die heeft bepaald dat levenslange gevangenisstraffen in Nederland mogen blijven bestaan zoals ze zijn. Van der Goot is het daar niet mee eens. Hij zegt dat er voor mensen met een levenslange straf niet genoeg zicht is op invrijheidstelling.

Formeel kan een minister gratie verlenen, maar dat gebeurt praktisch nooit, zegt Van der Goot. Of hij het bezwaar ook echt zal aantekenen bij het Europees Hof, is nog niet duidelijk. Van der Goot wil eerst kijken hoe kansrijk zo'n procedure is. Het kan wel even duren voordat hij dat heeft uitgezocht, zegt hij.