De opening van het nieuwe Fries Landbouwmuseum, dat verhuist van Earnewâld naar Goutum, is weer een stap dichterbij. Het nieuwe museum bereikte woensdag letterlijk een hoogtepunt: een speciaal gemaakt uilenbord is op het dak geplaatst. Het is geen traditioneel bord met zwanen, maar een die architect W.C. de Groot in 1909 bedacht. Hij is ook de architect van de boerderij waar het museum in komt. Het originele bord is dus nu terug.

Het museum zal in mei volgend jaar de deuren openen.