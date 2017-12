VIDEO: Frerik de Swetser covert 'Libben nei de leafde'

Zanger Frerik de Swetser heeft het nummer 'Libben nei de leafde' van Vangrail gecoverd. Dit heeft hij gedaan voor de muziekrubriek van Fryslân Hjoed. In deze rubriek daagt presentator en zanger Raynaud Ritsma Friese artiesten uit. Ze krijgen als opdracht een liedje uit de Friese Top 100 te coveren. Een liedje dat ver van hun eigen stijl af staat. Met als doel: nieuwe nummers creëren en een andere blik op Friese nummers.

Dit keer was Raynaud zelf aan de beurt en werd een nummer van hem zelf gecoverd. Frerik is de zevende in het rijtje van Friese artiesten die een nummer heeft gecoverd. Elske DeWall deed 'It woanskip' van Anneke Douma en Iris Kroes het nummer 'Cliffs of Moher' van Gurbe Douwstra.

Benieuwd naar alle covers? Kijk dan op www.omropfryslan.nl/muzykrubryk