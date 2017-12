Reitze Douma van ChristenUnie nieuw lid Provinciale Staten

Reitze Douma uit Drachten is woensdag door de commissaris van de Koning beëdigd als lid van de Provinciale Staten voor de ChristenUnie. Hij volgt Ynze de Boer uit Balk op, die tussentijds aftreedt. De Boer is bijna elf jaar lid geweest van de Staten van Fryslân. Bij zijn afscheid is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Reitze Douma (1952) is sinds juni 2016 commissielid voor de Statenfractie van de ChristenUnie. Als zodanig deed hij al mee aan het debat in de Statencommissie. De portefeuilles binnen de fracties worden opnieuw verdeeld. Douma zal voornamelijk het woord voeren over infrastructuur, landbouw, natuur en bedrijfsvoering. Hij is sinds begin jaren '80 al politiek actief voor de ChristenUnie, onder andere bij de gemeenteraad van Groningen en bij de Kiesvereniging in Drachten. In het dagelijks leven is hij ondernemer.