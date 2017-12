VIDEO: Veteraan Boyd Affleck is overleden

De Canadese veteraan en bevrijder Boyd Affleck is vorige week op 91-jarige leeftijd overleden. Met zijn infanteriebataljon heeft hij in 1945 diverse plaatsen in Noord-Nederland bevrijd. In april 1945 kwam Affleck op 19-jarige leeftijd Harlingen binnengevallen. Met zijn collega's heeft hij de havenstad bevrijd. Ook in Leeuwarden en Franeker heeft hij Duitsers gearresteerd. In 2013 was de veteraan nog in Harlingen voor een speciale bedenking. Hier kwamen weer veel herinneringen boven.

Affleck was het laatste lid van zijn infanteriebataljon, dat nog in leven was.