In oude Fries Museum komen appartementen

De oude gebouwen van het Fries Museum op de Turfmarkt in Leeuwarden krijgen een nieuwe bestemming: er komen zo'n twintig appartementen in. De gevels blijven staan. Verder komt er een binnentuin zodat dit volgebouwde, monumentale stukje binnenstad opener wordt. Het zogenaamde Eysingahuis aan de Turfmarkt is eerder al verkocht en verbouwd tot appartementen.

De tunnel in het voormalige museum, die beide gebouwen met elkaar verbindt, blijft en wordt gebruikt voor kleine bijeenkomsten of exposities. Als de gemeente akkoord gaat, kan eind volgend jaar worden gebouwd. Eigenaar Stichting De Kanselarij heeft van 2006 tot nu gezocht naar een nieuwe invulling.