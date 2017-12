Gasunie Grid verliest zaak; flinke meevaller voor provincie

De provincie Fryslân heeft een meevaller van 378.000 euro, door een uitspraak van de Raad van State. Het bedrijf Gasunie Grid had een vergoeding van die omvang gevraagd, voor het verleggen van een oude gasleiding bij De Falom. Dat was nodig voor de aanleg van de ecologische verbindingszone bij De Falom. De aanleg hoorde bij de inrichting van het gebied rond de Centrale As, de nieuwe weg tussen Dokkum en Nijega. Volgens Gasunie Grid had het verplaatsen van de leiding echter niet met de weg te maken, maar hoorde het bij de aanleg van nieuwe natuur.

De rechtbank Noord-Nederland ging eerder nog mee in die redenatie, maar de Raad van State geeft de provincie nu gelijk. Dat betekent dat Gasunie Grid zelf opdraait voor de kosten.