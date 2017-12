Corrigerende tik voor Poepjes: plan cultuurgeld moet anders

Gedeputeerde Sietske Poepjes moet met de instellingen in de culturele sector werken aan een beter plan voor een nieuwe verdeling van de cultuurgelden in Fryslân. Dat vinden de collegepartijen CDA, VVD, FNP en SP, gesteund door oppositiepartijen PvdA, ChristenUnie en 50Plus. Dat nieuwe plan moet in de loop van volgend jaar in de Provinciale Staten worden besproken.

Gedeputeerde Sietske Poepjes krijgt met dit voorstel een corrigerende tik op haar vingers van de Staten. Die vinden dat zij tot nu toe is tekortgeschoten in het overleg met de culturele instellingen. Die kwamen onlangs met een gemeenschappelijk manifest. De instellingen maken zich zorgen over de nieuwe verdeling van de gelden. Sommige instellingen vrezen dat ze straks geen structurele subsidie meer krijgen. Gedeputeerde Poepjes wil nieuwe initiatieven, zoals festivals, ook in aanmerking laten komen voor structurele subsidies.