Verdachte schietpartij Jonker vrij vanwege medische redenen

De verdachte in de zaak van de schietpartij bij Thialf in Heerenveen, op 7 jannewaris van dit jaar, wordt voorlopig vrijgelaten. Dit om naar het ziekenhuis te kunnen en een behandeling tegen blaaskanker te ondergaan. De rechtbank in Leeuwarden heeft dat woensdag bepaald. De verdachte moet donderdag zijn eerste operatie ondergaan. Zijn advocaat had vorige week om vrijlating gevraagd.

De man wordt verdacht van poging tot moord of doodslag op schaatssponsor Bert Jonker, de directeur van ingenieursbureau Clafis. Zij zouden een zakelijk conflict hebben. De verdachte wordt de komende tijd onder elektronisch toezicht gesteld. Ook heeft hij een contactverbod gekregen en mag hij niet in Fryslân komen. Hij moet tevens zijn paspoort inleveren. De verdachte was een tijdlang spoorloos, maar werd in juli opgepakt in de buurt van Barcelona. De verdachte zal ook moeten meewerken aan een reconstructie van het schietincident, dat plaatsvond bij het EK schaatsen allround en sprint. Bert Jonker liep bij de schietpartij verwondingen op aan zijn hand en vluchtte in zijn auto.

De verdachte zei vorige week bij de behandeling van de zaak, dat juist Jonker zelf een vuurwapen op hem richtte. Het wapen zou zijn afgegaan in een worsteling die daarop volgde. In de auto van Bert Jonker zijn geen sporen gevonden van een schietpartij en ook het wapen is niet gevonden. Een reconstructie moet meer duidelijkheid geven over wat er is gebeurd. Dat heeft de rechter vorige week bepaald.