Koegelwieck ramt boei en kan voorlopig niet varen

De Koegelwieck, de snelle boot van Harlingen naar Terschelling, kan voorlopig niet worden gebruikt. Het schip heeft woensdagmiddag om half één een boei geraakt. Dat gebeurde toen de boot van Harlingen naar Terschelling op weg was. De Koegelwieck kon op halve kracht blijven varen, maar kwam wel met vertraging aan. Bij de aanvaring is volgens rederij Doeksen niemand gewond geraakt.

De boot is naar de nachtligplaats op Terschelling gesleept. Daar wordt de schade onderzocht. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. Alle diensten van de Koegelwieck worden overgenomen door de Tiger. Daardoor zijn er geen gevolgen voor de dienstregeling, zo zegt Doeksen.