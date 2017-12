Werkstraf en rijontzegging voor man die fietser aanreed

Een 29-jarige Leeuwarder heeft woensdag een werkstraf van 90 uren gekregen en een rijontzegging van zeven maanden. De man was in april doorgereden nadat hij op de kruising van het Oostergoplein en de Julianalaan een fietser had aangereden en daarna was doorgereden. Volgens getuigen was de man door rood gereden en reed hij met hoge snelheid andere auto's voorbij. De man zei dat hij niets van een aanrijding had gemerkt, maar volgens een getuige was zijn vriendin overstuur uit de auto gestapt en riep ze dat hij iemand had aangereden.

De Leeuwarder is eerder beboet en veroordeeld voor het rijden met drank op. De rechter had er niet veel vertrouwen in dat hij zijn lesje nu wel heeft geleerd. Daarom legt hij een voorwaardelijke celstraf op van twee weken met een proeftijd van drie jaar.