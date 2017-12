Fryske top 100 viert dit jaar 20-jarig jubilieum

Al twintig jaar strijden Friese artiesten om de hoogste notering in onze hitlijst: de Fryske top 100. Het is een traditie geworden om het jaar af te sluiten met de populairste nummers uit Fryslân. Maar hoe is het twintig jaar geleden begonnen? En hoe ging het door de jaren heen? Geert van Tuinen en Wim Brons vertellen erover.

Het eerste jaar

In 1997 kwamen Geert van Tuinen en Rein Tolsma met het idee voor de Fryske top 100. Geert van Tuinen: "Wij moesten iets bedenken voor tweede kerstdag, dus kwam Rein met het idee voor een Fryske Top 40." Ze deden een oproep op de radio en er kwam een advertentie in de krant met een top 5 briefje dat mensen konden insturen. "En wat was het een succes! Duizenden briefjes kwamen binnen. Het was in dezelfde tijd dat De Kast doorbrak met 'In nije dei'. Dus de nummer 1 was natuurlijk 'In nije dei'."

Top 100

Eén jaar was er geen top 100, dat was in 1999, toen Omrop Fryslân naar het nieuwe gebouw aan de Zuiderkruisweg verhuisde. In 2000 kwam de hitlijst terug, maar in een andere vorm: een Fryske top 100. En niet op tweede kerstdag, maar op oudjaarsdag. Wim Brons van de muziekredactie: "Mensen houden ervan om samen het jaar uit te zitten. Het voelt goed, vertrouwd met de Friese nummers erbij. Friezen zijn trots op de nummers die worden gemaakt. Artiesten hechten er waarschijnlijk veel meer waarde aan dan wij. Het begon zo simpel, maar het is uitgegroeid naar iets groters. Maar uiteindelijk is muziek natuurlijk geen wedstrijd. Maar voor beginnende artiesten is het een mooi podium, ze krijgen erkenning en gebruiken het als middel voor publiciteit."

Top 10 door de jaren heen

De Friezen stemden voor een heel traditionele Top 10. De Kast stond jarenlang op nummer 1, in 2000 kwam daar 'Wêr Bisto?' voor in de plaats. Maar een jaar later werd die vervangen voor 'Marije Maria' van Reboelje. Dat nummer was er niet af te slaan. Pas in 2008 kwam daar 'Cliffs of Moher' voor in de plaats. En die is nog maar twee keer verslagen. In 2013 door De Wiko's en in 2015 door Die Twa met 'Fûgels'. Beide muziekgroepen hielden er in die jaren mee op. Maar daarna kwam traditiegetrouw 'Cliffs fan Moher' van Gurbe Douwstra weer op nummer 1.

Hoe kom je in de top 100?

Wim Brons: "Je hebt muziek als die van Piter Wilkens, dat is hoogstaand en wordt gewaardeerd in heel Fryslân. Maar er is ook muziek die het goed doet terwijl de kwaliteit misschien niet hoog is. Dat zijn de nummers die het volkssentiment raken, waar Friezen zich in herkennen. Nummers die de ziel van het volk raken."

Wil je nog stemmen?

Stemmen kan ook dit jaar weer tot en met tweede kerstdag. Op die dag zitten diverse bekende Friezen klaar om de laatste stemmen in te voeren. Op oudjaarsdag wordt de Fryske top 100 uitgezonden, vanaf 13.00 uur tot even na middernacht, en is te volgen via radio, televisie, de website en de Omrop-app.

In Fryslân Hjoed praten Wim Brons, Raynaud Ritsma en Wiebe de Jong (Vangrail) woensdag over de huidige ontwikkelingen in de Friese muziek, want heeft die nog wel een toekomst?