Omrop Fryslân en NOS verdiepen publieke samenwerking

Omrop Fryslân en de NOS verdiepen de landelijk-regionale publieke samenwerking door met hetzelfde redactiesysteem, iNOS, te werken. Dat redactiesysteem van de NOS neemt Omrop Fryslân komend voorjaar in gebruik. Zo'n newsroomsysteem is het hart van alle redacties. Alle informatie zoals teksten, draaiboeken en beelden die voor uitzendingen en internet worden gebruikt, komen uit dat systeem. iNOS is door de NOS zelf ontwikkeld, voor gebruik door de NOS-redacties in Hilversum en Den Haag en op locatie.

Uitwisseling van content

Hoofdredacteur Klaas Geert Bakker van Omrop Fryslân is blij met de samenwerking met de NOS: "Wij zijn erg tot aan een nieuw newsroomsysteem. iNOS heeft voor de redactie als grootste voordeel dat het een door journalisten ontwikkeld, heel gebruiksvriendelijk systeem is. Daarnaast maakt het de uitwisseling van content tussen Omrop Fryslân en de NOS gemakkelijker. Dat is gezien de steeds nauwere samenwerking een voordeel."

Omrop Fryslân is de tweede regionale omroep waar iNOS wordt ingevoerd, na Omroep Zeeland waar het systeem al bijna twee jaar tot grote tevredenheid functioneert. Waarnemend algemeen directeur Geert Hofman van de NOS en Omrop Fryslân-directeur Jan Koster vinden de samenwerking met de regionale omroepen belangrijk. Hofman: "We hebben iNOS bewust beschikbaar gesteld aan de regionale omroepen. Dat biedt niet alleen flinke praktische voordelen, maar het bewijst ook het grote belang dat we gehecht aan de samenwerking tussen de landelijke en de regionale publieke omroepen en aan het efficiënt omgaan met belastinggeld."